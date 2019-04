32-latek wyłowiony z Odry to Dariusz G. Policja potwierdza

Wrocławska policja poinformowała, że topielec wyłowiony w niedzielę z Odry to Dariusz G. 32-letni mężczyzna zaginął dwa tygodnie wcześniej po imprezie na Rynku. Zwłoki zidentyfikowała rodzina.

Dariusz G. zaginął po imprezie

Dariusz G. zaginął po służbowym spotkaniu, które odbyło się 26 marca na wrocławskim Rynku. 32-latek wraz z kilkoma kolegami był we wrocławskich barach i klubach w Pasażu Niepolda.

Około godziny 23 pożegnał się ze znajomymi na Placu Solnym, skąd udał się na pieszo do znajdującego się 2,5 kilometra dalej mieszkania. Ostatniego esemesa do żony wysłał pół godziny wcześniej. Policja twierdzi jednak, że w okolicach Rynku przebywał przynajmniej do 3 nad ranem.