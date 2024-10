32-latek w stanie ciężkim. Dostał kilka ciosów nożem

- Ranili go nożem prosto w plecy. Miał cztery rany kłute. Upadł, potem zaczęli go bić. Dobrze, że miał gruby bezrękawnik, to nóż nie przebił narządów. Kolega, który z nim był, zaniepokoił się, że nie wraca z dworu. Kiedy wyszedł przed bar, zobaczył, że starszy mężczyzna kopie go, a następnie ucieka - relacjonuje nam osoba z bliskiego otoczenia 32-latka.