30. rocznica stworzenia WWW – 12 marca 2019 Google Doodle upamiętnia powstanie World Wide Web

30. rocznica stworzenia WWW – 12 marca 2019 Google Doodle przypomina o powstaniu World Wide Web. Sprawdź, co warto wiedzieć o światowym systemie informacyjnym.

30. rocznica stworzenia WWW w Googe Doodle

We wtorek, 12 marca 2019, w Google Doodle możemy zauważyć zmianę znanego logo. W ten sposób google postanowił uczcić powstanie sieci WWW, które miało miejsce 30 lat, a więc w 1989 roku. World Wide Web to ogólnoświatowy system informacyjny, który jest często błędnie utożsamiany z całym internetem. Sieć stworzył brytyjski inżynier i naukowiec sir Tim Barnes-Lee, mając wówczas niewiele ponad 30 lat. System informacyjny WWW zaprojektował z myślą o zbieraniu zasobów ludzkiej wiedzy i rozpowszechnianiu jej wśród pracowników przebywających w odległych miejscach.

World Wide Web a internet - 30. rocznica stworzenia WWW

Należy zaznaczyć, że jest globalnym systemem połączonych ze sobą sieci komputerowych, w odróżnieniu od Web, która jest jedynie jedną z usług działających w Internecie. WWW jest zbiorem powiązanych ze sobą zasobów i dokumentów, połączonych hiperłączami i URL-ami. Krótko mówiąc, Web jest aplikacją działającą w Internecie. Przeglądanie stron internetowych WWW zwykle rozpoczyna się albo od wpisania adresu strony w przeglądarce internetowej, albo poprzez podanie linku do tej strony lub linku do konkretnego zasobu. Następnie przeglądarka wysyła do serwera WWW, na którym zlokalizowana jest strona, szereg niewidzialnych dla nas zapytań, aby później pobrać zawartość danej strony i wyświetlić ją na ekranie monitora.