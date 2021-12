30-lecie Radia Maryja. Na obchodach Czarnek, Błaszczak, Ziobro i Maląg

Początkowo Radio Maryja nadawało w Toruniu i Bydgoszczy. Stało się to dokładnie 8 grudnia 1991 roku w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Audycje trwały 14 godzin na dobę, z czasem wydłużono nadawanie do 24 godzin, a swoim zasięgiem Radio Mayja objęło całą Polskę i inne kraje. Od 1998 roku radia można słuchać przez internet, co umożliwiło słuchanie go na całym świecie.