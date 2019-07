30 dzieci trafiło do szpitala w Augustowie. Zatruły się na kolonii

Sanepid z Augustowa ​bada sprawę zatrucia 30 kolonistów z ośrodka w Serwach na Podlasiu. Dzieci trafiły do szpitala z biegunką i bólem brzucha. Nie wiadomo jeszcze, czy to salmonella.



Koloniści mieli skarżyć się na biegunkę i bóle brzucha. 30 dzieci przewieziono do szpitala w Augustowie.

- W dwóch grupach instruktorzy otrzymali zgłoszenia zatruć: biegunek, bóli brzucha. Z trzydzieściorga dzieci, które zawieziono do szpitala, dwoje tam zostało - powiedziała rdc.pl inspektor Agata Augusewicz, która pełni obowiązki Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie. Prawdodpobnie wyjdą ze szpitala we wtorek. Pozostałe dzieci wróciły do ośrodka.