3-letni Franek utknął pod ziemią. Policjantka ruszyła mu na pomoc

3-letni chłopiec utknął w studzience kanalizacyjnej

Dziecko biegło do mamy, która tego dnia czekała na niego pod przedszkolem. Chłopczyk nie zauważył uchylonej studzienki i wpadł do niej. Średnica rury miała niewiele ponad 30 centymetrów, co uniemożliwiło dostanie się do środka strażakom. Maluch był przytomny i reagował na polecenia.