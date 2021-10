29 migrantów w placówce, są z nimi dzieci. Straż Graniczna ujawnia informacje

- Było to 29 osób. Wśród nich aż 16 to dzieci. Te osoby przebywają w tej chwili w naszej placówce w Białowieży. Jest z nimi tłumacz. Przyjmowane są wnioski o objęcie ochroną międzynarodową. Z tego, co mi wiadomo, żadna z tych osób nie deklarowała, że potrzebuje pomocy lekarskiej. Te osoby zostały nakarmione. Została im dostarczona odzież. Są już bezpieczne - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej.