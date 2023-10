27-latka zmarła po cesarskim cięciu. Słowa męża łamią serce

Pani Katarzyna wraz z mężem na co dzień mieszkali w Szwecji. W sierpniu przyjechali na wakacje do Polski. W trakcie ich wizyty w kraju kobieta zaczęła rodzić. Trafiła do kołobrzeskiego szpitala, gdzie urodziła przez cesarskie cięcie. 27-latka zmarła po miesiącu pobytu na oddziale intensywnej terapii. Osierociła nowo narodzonego syna. Rodzina zarzuca lekarzom, że źle wykonali zabieg.