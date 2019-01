27. finał WOŚP. Sprawdź, ile już zebraliśmy (NA ŻYWO)

Niedziela 13 stycznia to dzień 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncerty, licytacje i zbiórki organizowane są w niemal każdym mieście w Polsce, ale także za granicą. Rok temu udało się zebrać ponad 126 mln zł, a od pierwszej edycji to już niemal miliard złotych przeznaczony na sprzęt medyczny. Przez cały dzień relacjonujemy dla Was to, co dzieje się w ramach akcji Fundacji WOŚP. W tym roku zbieramy na sprzęt dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Serce 27. finału WOŚP to namiot w Miasteczku Orkiestry na Placu Defilad w Warszawie (Agencja Gazeta)