26 zespołów z całej Polski w półfinale programu Solve for Tomorrow 2022/2023

Solve for Tomorrow to program skierowany do młodego pokolenia, które nie pozostaje obojętne na losy naszej planety czy problemy społeczne. Do II edycji programu mogli zgłaszać się uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas 1-4 szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami. Ich zadaniem było opracowanie nieszablonowego pomysłu związanego z jednym z czterech obszarów: zdrowiem, bezpieczeństwem, klimatem lub integracją.