26-letnia Karolina zginęła w wypadku. Wzruszające słowa męża

"Moja najukochańsza żona, siostra, córka, wnuczka, przyjaciółka Karolina, odeszła cichutko i niespodziewanie mając niespełna 26 lat. Ciągle zadajemy sobie pytanie dlaczego? Do oczu cisną się łzy. Nie możemy w to uwierzyć, ale niestety to nie jest zły sen... 'Miała przed sobą całe życie' - każdy z nas tak myśli, ale to niestety było już jej całe życie, krótkie, ale intensywne" - napisał w mediach społecznościowych.