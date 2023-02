26-latka chciała rozpalić w kominku. Ona i synek są w szpitalu

26-letnia kobieta, obywatelka Ukrainy, została poszkodowana w pożarze, do którego doszło w niedzielę w mieszkaniu, w bloku przy ul. Krzyżowej 8 w Katowicach. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do pożaru doszło podczas rozpalania biokominka. Ranna trafiła do szpitala.