26 godzin na SOR-ze. "Położyli mnie jak prosiaka"

Z udostępnionego w sieci nagrania, dowiadujemy się 70-latek, który będąc jednocześnie podpiętym do specjalistycznej aparatury i z założonym cewnikiem oczekiwał na przyjęcie do szpitala przez 26 godzin. - Pan ponad 70 lat. SOR, korytarz. Leży na łóżku z dużą butlą powietrza, w pampersie, z cewnikiem, czeka na pomoc. Mówi, że czeka 26 godzin. Jeszcze nikt go nie przyjął - powiedział na opublikowanym wideo autor.