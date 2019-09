250 tysięcy złotych nagród dla byłego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego

Krzysztof Kwiatkowski jako prezes Najwyższej Izby Kontroli dostał blisko 250 tysięcy złotych nagród – ustaliła Wirtualna Polska. Bonusy wpływały na jego konto nawet w okresie, kiedy śledczy postawili mu zarzuty w śledztwie dotyczącym ustawiania konkursów na wysokie stanowiska w NIK.

Przypomnijmy, 19 sierpnia Kwiatkowski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Pełnił funkcję prezesa NIK blisko sześć lat. Zastąpił go na tym stanowisku były minister finansów Marian Banaś.

Kwiatkowski swoją rezygnację uzasadniał startem w wyborach do Senatu. "Chcąc zachować wartość apolityczności tej instytucji, a po podjęciu przeze mnie decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych, składam rezygnację z pełnionej funkcji” – napisał Kwiatkowski.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, podczas sprawowania funkcji prezesa Izby były polityk Platformy Obywatelskiej otrzymywał pokaźne nagrody. Praktycznie co roku, z wyłączeniem dwóch ostatnich lat.

Jak wynika z informacji przesłanych przez urzędników Izby, największe bonusy otrzymywał w 2017 roku. W kwietniu dostał 23,8 tys. zł, w czerwcu jeszcze więcej bo 25 tys. zł, we wrześniu 23,8 tys. zł, a w listopadzie 12 tys. zł. A to właśnie w tym roku śledczy postawili Kwiatkowskiemu cztery zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i rzekomego wpływania na wyniki konkursów na stanowiska dyrektorskie w centrali i dwóch delegaturach Izby. Kwiatkowski od początku nie przyznawał się do winy i przekonywał, że prawa nie złamał. W sierpniu ubiegłego roku w warszawskim sądzie ruszył proces z udziałem byłego prezesa NIK i byłego posła PSL Jana Burego.