Trwają poszukiwania 24-letniej Ukrainki

Funkcjonariusze wciąż poszukują 24-letniej obywatelki Ukrainy. "Mariia Chervoniak w dniu 12 kwietnia br. miała wyjechać z Katowic do Warszawy, a następnie do miejscowości Wiązowna. Jednak do chwili obecnej nie dotarła do wskazanego miejsca" - przekazała mł. asp. Paulina Harabin z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.