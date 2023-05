23-latek włamywał się na konta polityków. Grozi mu 77 lat więzienia

Hakował konta znanych ludzi. 23-latkowi grozi długoletnie więzienie

Brytyjczyk przyznał się we wtorek w Nowym Jorku do winy za swój udział w hakowaniu kont w lipcu 2020 roku. Miał należeć do grupy przejmującej konta znanych osób, takich jak Joe Biden, Barack Obama, Jeff Bezos czy Elon Musk. Przyznał się też do innych zarzucanych mu przestępstw - napisał portal.