"Przerosło ją to". 21-latka za kierownicą tira

Sytuacja miała miejsce we wtorek w nocy na trasie S51 na wysokości węzła Gryźliny. "Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 21-letnia kierująca ciężarowym mercedesem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i zjechała na pobocze, gdzie ostatecznie doszło do przewrócenia zestawu pojazdów" - czytamy na stronie olsztyńskiej policji.