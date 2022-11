21-latka wjechała w słup. Była pijana

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek (8 listopada) w Czersku (woj. mazowieckie). Około godziny 18:30 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie, o zdarzeniu, do którego doszło na ulicy Mostowej. Samochód osobowy wjechał tam w latarnie.