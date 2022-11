- 20 stopni i śnieg. Wiadomo, kiedy przyjdzie ostry atak zimy

Pogoda we wtorek

We wtorek temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie i Podlasiu, oraz w kotlinach górskich. Tam termometry pokażą od 6 do 8 stopni Celsjusza.