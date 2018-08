20 mln zł na innowacje. Pieniądze dla tych co chcą zainwestować na Lubelszczyźnie

Lublin stawia na fotonikę, jeden z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki. Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu mogą liczyć na finansowe wsparcie na badania i eksperymentalne projekty z obszaru technologii fotonicznych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy w sobie zagadnienia optyki, elektroniki, informatyki, fotowoltaiki i telekomunikacji światłowodowej. Ich wspólny mianownik – foton – jest elementarną cząstką promieniowania elektromagnetycznego, najbardziej pospolitą spośród występujących we wszechświecie. Niewiele nam to mówi?

Lasery i ekrany smartfonów

Fotonika, choć brzmi abstrakcyjnie, ma konkretne zastosowanie w codziennym życiu. Gdyby nie technologia nie mielibyśmy szans na rozbudowę infrastruktury światłowodowej, co umożliwia dostęp do szybkiego internetu.

Urządzenia fotoniczne, czyli coraz powszechniejsze lasery są dziś używane w wielu dziedzinach przemysłu, także kosmetycznego. Szerokie zastosowanie znalazły w medycynie. Używane do leczenia wielu schorzeń, stały się też jednym z podstawowych narzędzi chirurgicznych.

Na dachach coraz większej liczby polskich gospodarstw montowane są panele fotowoltaiczne, które przetwarzają energię słoneczną na elektryczną, co pozwala na zmniejszenie rachunków za prąd. Idąc dalej, dzięki rozwojowi optoelektroniki – w naszych lampach i żyrandolach świecą dziś diody LED. A wyświetlacze LED wykorzystywane są w telewizorach, laptopach i smartfonach.

Fotonika ma swoje zastosowanie również w przemyśle obronnym, leśnictwie, rolnictwie czy transporcie. Jej wykorzystanie ciągle rośnie, a jej możliwości inspirują do opracowywania wciąż nowych urządzeń i projektów. To dziedzina z potencjałem.

Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych

Ten potencjał dostrzega Komisja Europejska, która zalicza fotonikę do grupy tzw. kluczowych technologii wspomagających (KET), co oznacza, że ma ona strategiczne znacznie dla gospodarczego rozwoju Unii. I dlatego dziś fundusze europejskie chętnie wspierają prowadzenie badań w tym zakresie, zachęcając kraje członkowskie do unowocześnienia tradycyjnych i tworzenia nowych gałęzi przemysłu.

Po unijne środki chętnie sięga Lubelskie.

To pierwszy region w Polsce, który wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje Lubelską Wyżynę Technologii Fotonicznych, przedsięwzięcie, które ma wspierać projekty badawcze w obszarze fotoniki. Łączyny budżet programu to 100 mln zł.

Pierwszy konkurs, ogłoszony przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP), jest już w toku. Organizatorzy zachęcają przedsiębiorców do składania projektów badawczych pozwalających na wdrażanie innowacji w zakresie technologii fotonicznych. O pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na latach 2014-2020 mogą się starać mikro, małe, średnie i duże firmy, jak również przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej).

Pieniądze można przeznaczać na opracowanie nowych produktów, usług lub procesów w przedsiębiorstwach, a także wprowadzenie znaczących ulepszeń do już istniejących produktów, usług lub procesów. Na wsparcie mogą liczyć wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe w zakresie m.in. technologii wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych, technologii zdalnego zasilania z wykorzystaniem łączy optycznych, technologii zbierania i przetwarzania danych z czujników fotonicznych czy technologii wytwarzania światłowodów polimerowych oraz elementów fotonicznych dedykowanych dla innowacyjnych źródeł światła.

Co ważne pieniądze można przeznaczać na tworzenie prototypów, programów pilotażowych czy testowanie, a nie na wdrażenie badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży. Warunek drugi – projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Do 5 mln zł na projekt

Władze Lubelskiego chcą promować przemysł wysokich technologii, licząc, że rozwój przedsiębiorczości technologicznej w obszarze fotoniki przełoży się na rozwój gospodarczy w wielu innych dziedzinach, m.in. biogospodarce, medycynie, energetyce niskoemisyjnej czy informatyce i automatyce. Wierzą też, że inwestycja w rozwój technologii fotonicznych podniesie konkurencyjność gospodarczą regionu. Pierwsze doświadczenia Lubelskie już ma. Badania m.in. lubelskich naukowców przyczyniły się do stworzenia unikalnej polskiej technologii światłowodów.

– Ogłaszając konkurs chcemy przede wszystkim zwiększyć zdolność miejscowej gospodarki i nauki do tworzenia i komercjalizacji wiedzy w obszarze rozwojowych technologii fotonicznych. Liczymy na większą aktywność środowiska akademickiego w tym zakresie oraz większe zaangażowanie przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności fotonikę w finansowanie prac badawczo-rozwojowych – tłumaczy Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Na realizację projektów o wartości od 80 tys. zł do maksymalnie 5 mln zł LAWP przeznaczyła łącznie 20 mln zł. Kolejne 2 mln zł to rezerwa na projekty, które mogą zostać przywrócone do konkursu z ewentualnego odwołania. Minimalny wkład własny dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 40 proc., dla średnich – 50 proc., a dla dużych – 60 proc.