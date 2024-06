2-latka leżała nieprzytomna na chodniku. Dramatyczne informacje ze szpitala

- Dziewczynka trafiła do nas wczoraj, zaintubowana, w śpiączce. Niestety, doszło do zatrzymania akcji serca, ale godzinna reanimacja przyniosła skutek i została przetransportowana na Oddział Intensywnej Opieki medycznej do Ostrowa - powiedział "Super Expressowi" Paweł Gawroński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.