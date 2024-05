19-latek zamówił drogi sprzęt. Potem zaatakował kuriera

Prokurator przedstawił Mariuszowi P. zarzuty usiłowania zabójstwa kuriera w związku z rozbojem i usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Podejrzany przyznał się do rozboju z 29 sierpnia i usiłowania rozboju 5 września, nie przyznał się natomiast do usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Mariusz P. nie był wcześniej karany. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara od 12 do 15 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.