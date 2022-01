19-latek pobił kierowcę autobusu miejskiego. Grozi mu 5 lat więzienia

Jako że młody mężczyzna spał, to kierowca autobusu postanowił go obudzić i poprosił o wyjście z pojazdu. Tak też się stało i 19-latek oddalił się w kierunku nekropolii. Jednak po chwili ponownie pojawił się przed drzwiami pojazdu i próbował siłą wejść do środka.