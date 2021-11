Napastował 8-letnią dziewczynkę. Wcześniej dopuścił się gwałtu na 9-latce

W środę 24 listopada w Rudzie Śląskiej doszło do napaści na ośmiolatce. Agresorem okazał się 18-letni rudzianin, który śledził wracającą ze szkoły dziewczynkę. Gdy ta weszła już do klatki schodowej, chłopak wskoczyła za nią, po czym przycisnął ją do ściany, zatkał usta dłonią i zaczął dotykać.