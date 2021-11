Rodzice maltretowali niemowlę. Przerażający akt oskarżenia w Toruniu

Rodzice chłopca nie przyznają się do winy

Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem Mai R. i Bartłomiejowi O. grozi do 10 lat więzieni. Matka złożyła wyjaśnienia sprzeczne z tym, co ustaliła prokuratura. Wobec ojca z kolei zastosowano zabezpieczenie majątkowe w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomości do kwoty 45.000 zł. Do znęcania się nad synkiem oboje się nie przyznają.