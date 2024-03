175 mln dol. kaucji. Sąd apelacyjny podjął decyzję ws. Trumpa

Zgodnie z pierwotnym wyrokiem sądu pierwszej instancji, Trump miał możliwość uniknięcia egzekucji kary, jeśli do 25 marca zdołałby zapewnić sobie poręczenie majątkowe pokrywające całość kwoty. Jego prawnicy argumentowali jednak, że jest to "praktycznie niemożliwe", ponieważ żadna firma nie zgodziła się poręczyć za Trumpa w zamian za nieruchomości jako zabezpieczenia. Nowa decyzja sądu oznacza, że kwota kaucji została zmniejszona do 175 mln dolarów, a Trump ma 10 dni na jej wniesienie. Prawnicy byłego prezydenta domagali się zmniejszenia kwoty do 100 milionów.