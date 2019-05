15latRazem. Zatrzymaliśmy się z food truckiem u Belgów. Wystawiliśmy naszą przyjaźń na próbę

Serce Europy czy margines? - w kontekście 15 lat Polski w UE, zapytaliśmy Belgów, jak Polska wypada w Unii Europejskiej. Nasz food truck z pierogami najpierw zaparkował w centrum Brukseli, a następnie w Leuven, gdzie odbył się festiwal przyjaźni polsko-belgijskiej.

Razem z naszym food truckiem przebyliśmy sporo kilometrów, by dotrzeć do Belgii, a konkretnie - do Brukseli. To tu mieszczą się siedziby unijnych instytucji. I to tu, już od 15 lat, Polska ma swoją reprezentację.