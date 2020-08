15 sierpnia. Mike Pompeo w Polsce. "To dobry dzień dla Polski"

- Mieliśmy dzisiaj okazję do przedyskutowania kwestii dalszego zacieśniania współpracy w dziedzinach związanych z obronnością i gospodarką. Rozmawialiśmy także o sytuacji na Białorusi - mówił Czaputowicz.

Jak tłumaczył, kwestią dysputy była także nowo podpisana umowa o wzajemnej obronności. - W Polsce kierujemy się nadrzędną potrzebą zacieśniania więzi transatlantyckich. To ważne dla naszego bezpieczeństwa. Zacieśniamy także współpracę w dziedzinie energetyki jądrowej - podkreślił Jacek Czaputowicz. - W listopadzie chcemy zorganizować konferencję na rzecz wolności religijnej - dodał.

15 sierpnia. Mike Pompeo w Polsce. "To wyjątkowy czas dla Polski"

Głos zabrał także Mike Pompeo - To piąty raz, kiedy się spotykamy. Chciałbym panu serdecznie pogratulować. Dla Polski to wyjątkowy czas i wyjątkowa umowa. Została podpisana w rocznicę wydarzenia, kiedy to Polska zwalczyła szerzącą się w Europie falę komunizmu - powiedział Sekretarz stanu USA.