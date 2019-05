15-lecie Polski w UE. Uroczysty szczyt na Zamku Królewskim

Polska świętuje 15-lecie w Unii Europejskiej. Z tej okazji na Zamku Królewskim zorganizowano szczyt ”Together for Europe – High Level Summit”. Na zaproszenie premiera do Warszawy przyjechali szefowie rządów i przedstawiciele pozostałych państw, które razem z Polską 1 maja 2004 roku przystąpiły do Wspólnoty.

Spotkanie "Together for Europe - High Level Summit" na Zamku Krolewskim. (East News)

Dokładnie 15 lat temu Unia Europejska powiększyła się o 10 państw. Do jej grona dołączyły: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. To największe rozszerzenie Wspólnoty w historii.

By uczcić rocznicę, premier Mateusz Morawiecki zaprosił do Warszawy polityków z naszego regionu Europy. Na Zamek Królewski przyjechała również także premier Rumunii Viorica Dăncilă. Jej kraj sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii i to ona reprezentuje UE. Do Warszawy przyjechał także przedstawiciel Komisji Europejskiej, pan wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

Robocze rozmowy rozpoczęły się w stolicy po godzinie 10. W planach szczytu uwzględniono także roboczy lunch i konferencję prasową zaproszonych liderów. W trakcie szczytu zostanie przyjęta deklaracja w sprawie ponownego zjednoczenia Europy.

Jeszcze przed spotkaniem, rząd podkreślał, że ”nie może być mowy o Europie dwóch prędkości, dwóch jakości. Dlatego staramy się budować sojusze, które wzmacniają jedność i równość w UE. Po to nasze zaangażowanie we współpracę w państwa naszego regionu - Europy Środkowej.”

Organizacja szczytu w Warszawie może wskazywać na scalające się państwa naszego regionu i mocną pozycję Polski wśród partnerów. Komentatorzy wskazują, że tak szeroka reprezentacja polityków europejskich nie gościła w Warszawie od czasu szczytu NATO czy ONZ. To też szansa na zniesienie podziału na państwa "starej” i "nowej" Unii, zapoczątkowanego po akcesji w 2004 roku.

