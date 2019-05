Trwa szczyt "Together for Europe – High Level Summit”. To inicjatywa Morawieckiego

Po godz. 10 rozpoczął się organizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie szczyt "Together for Europe – High Level Summit”. Mateusz Morawiecki gości przedstawicieli krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii Europejskiej.

Szczyt w Warszawie to inicjatywa Mateusza Morawieckiego (PAP, Fot: Marcin Obara)