15-lecie CBA. Duda chwali Kamińskiego i tłumaczy się z ułaskawienia ministra

- Wierzę, że Polska zapamięta to panu na lata. Budowanie silnego i sprawiedliwego państwa. Czasem wbrew temu, co nazywano wymiarem sprawiedliwości, a było wymiarem niesprawiedliwości. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości, także podczas ułaskawienia pana ministra - dodał prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości 15-lecia istnienia CBA.