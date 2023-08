15-latek wypadł z okna. Są wstępne ustalenia

Zgłoszenie o tym, że z okna mieszkania na trzecim piętrze wypadł 15-latek wpłynęło do Komendy Powiatowej policji w Płońsku w środę po godz. 16 - do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ul. Północnej. Chłopiec został najpierw przewieziony karetką do miejscowego szpitala, a następnie przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednej z placówek medycznych w Warszawie.