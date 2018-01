15-latek w szpitalu. Ktoś rzucił mu w twarz środkiem pirotechnicznym

"Jakaś osoba pozbawiona mózgu rzuciła środkiem pirotechnicznym w twarz mojego syna" – pisze na Facebooku Damian Zygmunt, ojciec 15-letniego Dominika. Prosi o pomoc w znalezieniu sprawcy.

Dominik wyrzucał śmieci, gdy został zaatakowany przez nieznanego sprawcę. Do zdarzenia doszło 3 stycznia w Pruszkowie, chłopiec trafił do szpitala. "Ma oszpeconą twarz i uszkodzony wzrok przez Twój głupi wybryk" – czytamy na Facebooku. Ojciec Dominika zgłosił sprawę policji. Człowiek, który stoi za atakiem wciąż pozostaje na wolności.

Zygmunt zwraca się bezpośrednio do sprawcy na Facebooku. "Jeśli taki chojrak z Ciebie i miałeś odwagę czymś w niego rzucić, to miej odwagę się przyznać" – stwierdza i apeluje do każdego, kto może mieć informacje dotyczące zdarzenia. "Jeżeli będzie trzeba, to wyznaczę nagrodę" – podkreśla ojciec.