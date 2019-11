14-latka miała iść do poprawczaka. Na widok policji wyskoczyła z okna

Nastoletnia dziewczyna wyskoczyła z drugiego piętra kamienicy przy ul. Ściegiennego w Opolu. 14-latka przestraszyła się policjantów, bo unikała pobytu w poprawczaku.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Policjanci pojawili się w kamienicy, by sprawdzić czy nie doszło tam do kradzieży prądu. Kiedy zapukali do drzwi mieszkania, będąca w lokalu nastolatka, słysząc że przed drzwiami są funkcjonariusze, wyskoczyła przez okno.