12‑latka popełniła samobójstwo. Przeszła piekło

Kinga przyznała też ciotce, że była molestowana w domu przez partnera swojej matki. Kobieta złożyła zawiadomienie w komendzie policji, a do sądu wysłała prośbę o zabezpieczenie dziecka. Sąd w Środzie Śląskiej przesłał całą dokumentację do sądu w Dąbrowie, ale przez procedury, które ciągnęły się miesiącami, nie podjęto żadnej decyzji. Także tej o zabezpieczeniu dziecka, które musiało wrócić do domu i widywać swoich oprawców.