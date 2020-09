11 września - rocznica ataku na World Trade Center

Jak wyglądał atak na WTC? 19. rocznica zamachu

11 września 2001 rano terroryści Al-Kaidy porwali w USA cztery samoloty – dwa należące do American Airlines (lot z Bostonu do Los Angeles i z Waszyngtonu do Los Angeles) oraz dwa United Airlines (rejs z Bostonu do Los Angeles i z Newark do San Francisco).