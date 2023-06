11-latek stracił palce. Pracował w ogrodzie

Wypadki drogowe z udziałem dzieci

Z analizy danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS przeprowadzonej na podstawie danych Komendy Głównej Policji i dotyczącej wypadków drogowych w Polsce wynika, że w 2012 roku doszło do 3684 wypadków z udziałem dzieci w wieku do 14 lat (9,94 proc. ogółu); zginęło 90 osób, a niemal 4 tys. zostało rannych. Pięć lat później były to 2 823 wypadki (8,86 proc. ogółu). Dla porównania w roku 2022 doszło do 1797 wypadków z udziałem dzieci z tej grupy wiekowej; zanotowano 53 ofiary śmiertelne i prawie 1,9 tys. rannych.