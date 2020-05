1000 zł na wakacje. Bonu jeszcze nie ma, a już pojawił się problem

O przyznaniu 1000 zł na wakacje będą decydować pracodawcy. Przedsiębiorcy będą bowiem musieli przystąpić do specjalnego programu, by ich pracownicy mogli otrzymać bon turystyczny. Ponadto, jak zakłada rząd, bon 1000 zł na wakacje będzie częściowo finansowany przez pracodawców. W tym roku miałoby to być 10 proc. wartości bonu turystycznego, czyli 100 zł. Resztę pokryłoby państwo. Jak jednak informowała już w wielu wywiadach minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, proporcje te zmieniałyby się co roku, czyli z każdym kolejnym rokiem wkład państwa by malał, natomiast zwiększałby się wkład pracodawcy.