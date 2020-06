1000 zł na wakacje. Bon 1000 zł nie tak szybko, jak myśleliśmy

Czy Polacy dostaną 1000 zł na wakacje?

Bon turystyczny 1000 zł na wakacje

1000 zł na wakacje. Ale na które?

Wszystko miało być pięknie, ale nagle sytuacja się skomplikowała. okazuje się, że program "Bon turystyczny 1000 plus" musi zatwierdzić Komisja Europejska. Możliwe, że udałoby się to w ciągu 2-3 miesięcy, jednak jest też "ale". Bony 1000 zł miałby zostać wykorzystane tylko na terenie Polski - tak na wstępie założył rząd. Komisja Europejska może jednak nalegać, by ten warunek został zmieniony, ponieważ w Polsce funkcjonują także firmy, które organizują jedynie wyjazdy zagraniczne. Wdrożenie programu "Bon turystyczny 1000 plus" na razie odsuwa się więc w czasie.