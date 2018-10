100-lecie niepodległości. Prezydent nie zaprosił Małgorzaty Gersdorf na obchody

Małgorzata Gersdorf bez zaproszenia na obchody 100-lecia niepodległości - podaje RMF FM. Zamiast tego Kancelaria Prezydenta wysłała zaproszenie do zastępującego ją prezesa Dariusza Zawistowskiego.



Sprawę skomentował sędzia Krzysztof Rączka. - Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego jest pani prof. Małgorzata Gersdorf. Jeżeli ona nie została zaproszona, to tak, jakby Sąd Najwyższy nie został zaproszony - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Warto zauważyć, że w myśl nowych przepisów o SN Małgorzata Gersdorf nie złożyła na ręce prezydenta stosownego oświadczenia. I prezes podkreśla jednak, że jej kadencję reguluje nie ustawa, ale Konstytucja, zgodnie z którą powinna pozostać na stanowisku do 2020 roku.

We wrześniu prezydent zdecydował, że pracami Sądu Najwyższego będzie kierował Dariusz Zawistowski jako najstarszy stażem prezes Izby SN. To on właśnie otrzymał zaproszenie na obchody 100-lecia niepodległości organizowane przez Kancelarię Prezydenta.