Prawdziwa liczba ofiar wojny na Ukrainie wciąż budzi kontrowersje. Niedawno prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że od początku konfliktu zginęło około 43 tysięcy żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, a 370 tysięcy zostało rannych, jednak połowa z nich wróciła do służby. Donald Trump mówił o 600 tysiącach zabitych i rannych po stronie rosyjskiej oraz 400 tysiącach po ukraińskiej. Brytyjski magazyn The Economist szacował straty Ukrainy na 60-100 tysięcy zabitych. Dziennikarze BBC i Mediazony potwierdzili śmierć na froncie ponad 78 tysięcy Rosjan.

- Nie jesteśmy gotowi na to, co nas czeka za cztery-pięć lat - powiedział polityk. - To, co dzieje się na Ukrainie, może wydarzyć się również u nas - zaznaczył.