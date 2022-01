10 największych błędów w odchudzaniu. Sprawdź, czy je popełniasz

6) Produkty "light" to często bzdura

O ile napoje "zero" czy "light" rzeczywiście nie zawierają kalorii, o tyle wiele produktów opatrzonych taką nazwą to jedynie chwyt marketingowy. Co z tego, że producent usunie z produktu część tłuszczu, jeżeli zastąpi go na przykład cukrem. Co więcej, efekt psychologiczny sprawi, że poczujemy się śmielej i zjemy owego "lighta" więcej. Zawsze warto czytać etykiety i sprawdzać, czy taki produkt rzeczywiście jest dla nas lepszy.