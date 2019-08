1 września. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce odwołana. Krzysztof Szczerski komentuje

- To tylko odłożenie w czasie - mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W ten sposób odniósł się do decyzji Donalda Trumpa, który jednak nie przyjedzie do Polski na 1 września. Prezydenci Polski i USA rozmawiali na ten temat.

Krzysztof Szczerski mówił o szukaniu nowego terminu wizyty Donalda Trumpa w Polsce (East News, Fot: Beata Zawrzel/REPORTER)

Informacja o odwołaniu wizyty Donalda Trumpa w Polsce 1 września była zaskoczeniem. Prezydent USA nie przyjedzie do naszego kraju ze względu na huragan Dorian, który zbliża się do Florydy. Tę mocno medialną sprawę skomentował Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta.

- Prezydent Donald Trump w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą przeprosił za zaistniałą sytuację i prosił o zrozumienie - powiedział Szczerski w rozmowie z TVN24.

Dodał, że częśc deklaracji Trumpa zapewne będzie odłożona w czasie. Czy chodzi o wizy? - Chodzi o pogłębienie współpracy między krajami - odpowiedział polityk.

Podkreślał kilkakrotnie, że wizyta Trumpa w Polsce jest jedynie przełożona. Zacznie się szukanie drugiej symbolicznej daty albo najbliższego możliwego terminu.

Doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton razem z polskimi przedstawicielami mają sprawdzać kalendarze. Pewne ma być jednak to, że Trump odwiedzi nasz kraj w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Zaproszenie dla Tuska

Szczerski odniósł się też do zamieszania wokół niezaproszenia Donalda Trumpa na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomnijmy, że polityk został zaproszony - ale jako były polski premier, a nie szef Rady Europejskiej.

Jak zdradził Szczerski, zaproszenie na wydarzenia przyjął Aleksander Kwaśniewski. - Czekamy na potwierdzenie przybycia od innych zaproszonych. Wszyscy otrzymali zaproszenia - powiedział. I dodał: - Do tej pory politycy wybiórczo korzystali z zaproszeń