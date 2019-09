1 września. MSZ Rosji: Warszawa wpędziła się w głupie położenie

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ ostro skrytykowała oficjalne powody braku zaproszenia Rosji na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Maria Zacharowa oceniła, że "Warszawa sama wpędziła się w głupie i niezręczne położenie".



- Władze Polski w żaden sposób nie zrozumieją, że zwycięstwo w II wojnie światowej nie ma zabarwienia politycznego. Bez względu na to, czy Rosja się komuś podoba, czy też nie, to jej decydująca rola w II wojnie światowej została uznana przez wszystkie narody świata, w tym państwa koalicji antyhitlerowskiej - powiedział Wołodin.

"Interpretacja narzucona z zewnątrz"

"Winna jest również sama Polska"

- Wydarzenia roku 1939 i zachowanie Polski sprowokowały Niemcy do tego ataku. I wydarzyło się to, co się wydarzyło. Ich (polska - red.) zdradziecka polityka przed rokiem 1939 sprawiła, że stało się to, co się stało - oznajmił Klincewicz w wywiadzie.