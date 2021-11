1,5-roczne dziecko zmarło kilka godzin po wypisie ze szpitala

- To było niesamowicie radosne i pogodne dziecko, nie chorowało, zawsze się śmiało, ciągle się przytulało. A teraz tego przytulania już nie będzie. (..) Ostatni raz przytuliłem go, jak już leżał w trumnie. Pochowaliśmy go w sobotę - opowiedział na łamach dziennika tata chłopca.