Nie żyje Zygmunt Malanowicz. Aktor grał m.in. u Wajdy i Polańskiego

"Odys, który nie dotarł do naszej Itaki. Żegnaj, Zyga, bez Ciebie będzie pusto, smutno i źle. Ale dopłyniemy do brzegu w ciepłą, ambrozyjską noc. Śpij i śnij lepszy świat! R.I.P" - czytamy dalej we wpisie aktora.