Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2020. Oto wierszyki i zabawne rymowanki

Życzenia świąteczne to popularny sposób na przekazywanie miłych słów w okresie Bożego Narodzenia. Popularne są wtedy krótkie i zabawne wierszyki, które można wysłać SMS-em. Coraz częściej życzenia świąteczne przysyłamy również za pośrednictwem Facebooka.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2020

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.