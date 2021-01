Życzenia na Dzień Babci i Dziadka. Czego życzyć seniorom?

Dzień Babci i Dziadka. Gotowe wierszyki, życzenia dla babć i dziadków

Babciu, dziadku, chodźcie z nami.

Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.

Do wąchania, patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.

Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,

Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,

My uśmiechamy się do siebie zawsze.

Jak dziś, jak teraz!