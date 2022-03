Zych: Ordo Iuris przestało być efektywne w realizacji swojej misji

Fałszywa. Celowo wypaczano poglądy, umyślnie wypaczano to, co między innymi ja mówiłem, żeby ośmieszyć organizację jako taką. Przyznaję, że ze środowiska Ordo Iuris wychodziły czasami też stanowiska nieprzemyślane. Ale takich bzdur sobie nie przypominam – to jednak był ośrodek analityczny, który do pewnego poziomu się nie zniżał.