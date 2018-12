Zwrot ws. martwego noworodka w Kielcach. Matki trzeba szukać od początku

Zatrzymana w Duisburgu kobieta nie jest matką noworodka, którego ciało znaleziono w Kielcach. Opisujący sprawę "Rheinishe Post" uważa, że to "porażka śledczych".

Śledczy wracają do punktu wyjścia

"Mię" – takie imię śledczy nadali dziewczynce – znaleziono 17 listopada w sortowni używanych ubrań w Kielcach. Martwe ciało noworodka musiało trafić do Polski z Niemiec. Najprawdopodobniej zostało wyrzucone do pojemnika z odzieżą. Ślady prowadziły do Duisburga w Zagłębiu Ruhry.